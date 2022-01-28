В Пермском районе на пожаре погибли люди

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Смертельный пожар произошел утром 28 января в Пермском районе – горел жилой дом в селе Башкултаево. Возгорание зафиксировано в 04:41 по местному времени.

Как рассказали в пресс-службе краевого ГУ МЧС России, площадь горящего строения составила 70 кв. метров. Ликвидировать пожар удалось только к 06:00 утра. На пожар среагировали 33 человека и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России – 12 человек личного состава и 4 единицы техники.

К сожалению, есть погибшие. Теперь спасатели и следственный комитет выясняют обстоятельства утреннего ЧП.

Позже в следственном комитете рассказали подробности случившегося:

- Ночью 28 января 2022 года произошло возгорание в двухэтажном здании, расположенном в поселке Башкултаево Пермского района. Во время тушения пожара обнаружили тела мужчины – 1981 года рождения, женщины - 1980 года рождения, и ребенка 2012 года рождения.