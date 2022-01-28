В нефтяные вузы России и библиотеки Пермского края отправлены более 500 книг «Философия нефти»

«Философия нефти» – сборник научно-популярных эссе об истории мировой и отечественной нефтегазовой промышленности.

Пять ведущих учебных заведений, выпускающих специалистов нефтегазовой отрасли, а также библиотеки Прикамья получили более 500 книг «Философия нефти», выпущенных в честь 30-летия ЛУКОЙЛа.

Компания «ЛУКОЙЛ» подарила книги ПНИПУ, ПГНИУ, Краевому политехническому колледжу в Чернушке и районным библиотекам Прикамья. Кроме того, издания отправились в РГУ имени Губкина и Астраханский государственный университет. В будущем книга также появится в библиотеке филиала ПНИПУ в Когалыме. «Философия нефти» – сборник научно-популярных эссе об истории мировой и отечественной нефтегазовой промышленности. В тридцати коротких главах доступно изложено всё о мировой и российской нефтянке. Тираж издания – 2000 экземпляров.

Презентация книги состоялась в сентябре 2021 года во время встречи со студентами корпоративных групп Пермского национального исследовательского политехнического университета. Здесь губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов совместно с ректором Российского университета нефти и газа имени И. М. Губкина Виктором Мартыновым и ректором ПНИПУ Анатолием Ташкиновым подарили четыре подписанных экземпляра будущим нефтяникам.

- Совершенно очевидно, что нефтегазовая индустрия, как наверное, никакая другая, дает пищу для размышлений и штудий широчайшему кругу исследователей – от ученых, занимающихся фундаментальной наукой, до биржевых аналитиков и авторов приключенческих романов, - отмечает в предисловии к книге Вагит Алекперов.

Ранее в Перми вышла книга "Эра пермской нефти", в которой помимо событий, связанных с нефтяной промышленностью Прикамья, рассказывается о важных вехах в истории региона: строительстве крупных объектов, открытии трамвайного движения и кинотеатров, археологических находках.

А в прошлом году на всероссийском конкурсе корпоративных музеев, который проходил в Санкт-Петербурге виртуальные экскурсии и обновленная экспозиция Музея Пермской нефти стали лучшими в двух номинациях. Диплом за первое место в номинации «Лучшая экскурсионная программа» вручили руководителю пресс-службы ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ Алексею Меркулову. Он представил телепроект «Эра Пермской нефти.

В номинации «Новая экспозиция» - за презентацию обновленного музея -статуэтку конкурса и диплом за первое место получила Александра Накарякова, куратор музея. Кроме того, организаторы и эксперты форума выразили благодарность бессменному руководителю Музея Пермской нефти Алексею Нерослову.

Наша справка

Музей Пермской нефти - современное интерактивное пространство, где собраны самые интересные и важные для пермской нефтянки реликвии. В фонде музея 10 тысяч единиц хранения, среди которых уникальные фотографии и подлинные документы, макеты и реконструкции оборудования, личные вещи прославленных нефтяников, коллекции ведомственных наград, а также образцы нефти и керна.