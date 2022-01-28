Житель Прикамья похитил ворота и сдал их в металлолом

. Фото: архив "КП"

40-летний соликамец провернул серию необычных краж. Он украл металлические ворота двух строений. Историей поделились в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

Так, в соликамскую полицию поступило два заявления от местных жителей о пропаже металлических ворот с их гаражей. По горячим следам оперативники нашли подозреваемого, который сознался в своих преступных делах.

Мужчина пояснил, что летом прошлого года заметил гаражный кооператив недалеко от насосной станции одного городских предприятий. Затем выбрал гараж с массивными металлическими воротами. Убедился в том, что поблизости никого нет и приступил к делу.

На то, чтоб распилить пластины, что держали ворота, у него ушло несколько минут. После он сложил «добычу» в транспорт и сдал. А деньги потратил на личные нужды.

Вскоре деньги у мужчины закончились: он вернулся в кооператив, похитив таким способом еще одни ворота.

В итоге собственникам гаражей был причинен ущерб на сумму более 36 тыс. руб. А виновника истории ждет суд.

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