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Общество28 января 2022 3:26

В Прикамье в выходные придет потепление

Температура воздуха повысится до -4 градусов
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае в грядущие выходные ожидается потепление. Таким прогнозом поделились специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

29 января будет облачно с прояснениями. В некоторых районах региона пройдет снег. Дневная температура воздуха - от -13...до -8 градусов. Ветер южный, 1-6 метров в секунду.

30 января станет более теплым днем. В южных и центральных районах температура воздуха повысится до -9...-4 градусов. Будет преобладать облачная погода с небольшим снегом. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду.

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