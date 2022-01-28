В Прикамье в выходные придет потепление

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае в грядущие выходные ожидается потепление. Таким прогнозом поделились специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

29 января будет облачно с прояснениями. В некоторых районах региона пройдет снег. Дневная температура воздуха - от -13...до -8 градусов. Ветер южный, 1-6 метров в секунду.

30 января станет более теплым днем. В южных и центральных районах температура воздуха повысится до -9...-4 градусов. Будет преобладать облачная погода с небольшим снегом. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду.