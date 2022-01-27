Семья из Прикамья отсудила полмиллиона за травму ребенка на качелях

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Семья из Березников отсудила 500 тыс. руб. за травму ребенка на качелях. Подробности истории рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Инцидент произошел еще в сентябре 2020 года. Ребенок в одном из дворов города качался на качелях. Но крепежи конструкции оборвались и он с них упал. Несовершеннолетнего с травмой позвоночника госпитализировали в медучреждение. Там ему предстояло длительное восстановление.

После инцидента прокуратура провела проверку. В ведомстве выяснили, что собственник объекта - МКУ «Служба благоустройства Березников». Организация допустила эксплуатацию площадки. Но не проверила исправность и безопасность состояния конструктивных элементов.

После прокурор направил в суд иск с требованием к муниципальному учреждению о компенсации материального и морального вреда в пользу пострадавшей семьи. В результате, суд взыскал с ответчика крупную сумму.