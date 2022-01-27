В Пермском крае коронавирус выявили в 41 муниципалитете

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Прикамье новые заражения коронавирусом выявили в 41 территории края. Напомним, на 27 января в регионе подтверждено еще 1 714 заражений.

911 заболевших в Перми. 97 – в Краснокамске. Следом идет Пермский район, где 96 случаев инфицирования.

В Березниках заболели 85 жителей. В Добрянке – 47, а в Соликамске – 42. В Верещагино коронавирус выявили у 34-х человек, а в Чернушке – у 33-х.

По 32 прикамца заразились в Суксунском городском округе и Чайковском. В Кунгуре тест на COVID-19 оказался положительным у 26 обратившихся к врачам пациентов, в Губахе – у 20.