Коронавирус вносит коррективы в игры «Молота»

Фото: "ХК-Молот"

Высшая хоккейная лига (ВХЛ) приняла решение о переносе на более поздний срок проведение матча с участием пермского «Молота».

В связи с выявлением у ряда хоккеистов команды «Ермак» (Ангарск) положительных результатов лабораторного исследования методом ПЦР на наличие коронавирусной инфекции намеченная на 31 января встреча в Перми против «Молота» не состоится.

Решение по срокам, времени начала и месту проведения матча ВХЛ примет дополнительно по согласованию с клубами.

В ХК «Молот» сообщили, что болельщики, купившие билеты на этот матч, смогут вернуть деньги либо посетить матч, который состоится в более поздний срок по уже приобретенным билетам.