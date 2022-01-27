В Перми 15-летний подросток пытался угнать автомобиль

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В Перми 15-летнего подростка осудили за попытку угона чужого автомобиля. Как рассказали в следственном комитете, несовершеннолетнему назначено наказание в виде 158 часов обязательных работ.

Случай произошел в ночь на 18 июня 2021 года. Подросток вместе со взрослым соучастником и 13-летним приятелем договорились между собой и решили угнать припаркованную «Оку». «Банда» разбила дверное стекло, а после проникла в салон авто, толкая его к проезжей части.

Однако запустить двигатель злоумышленникам не удалось. Они бросили бедный автомобиль у гаражного кооператива и сбежали с места преступления. Уголовное дело в отношении совершеннолетнего соучастника преступления выделено в отдельное производство.