В Прикамье за превышение полномочий осудили бывшего полицейского

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В Лысьве бывшего полицейского признали виновным в превышении должностных полномочий. Подробности рассказали в краевом следственном комитете.

Следствие и суд установили, что 31 марта виновный прибыл на место происшествия по вызову. Находясь на месте, экс-полицейский вступил в конфликт с заявительницей, который сам же и спровоцировал. А после применил к ней физическую силу и оскорбил грубой нецензурной бранью в присутствии свидетелей.

Сейчас мужчина уволен из правоохранительных органов. Суд приговорил виновного за такую выходку к наказанию в виде 3,5 лет лишения свободы исправительной колонии общего режима. В настоящее время приговор суда в законную силу не вступил.