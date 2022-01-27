Новый пермский концертно-спортивный комплекс начнут строить летом 2022 года

Сборную России в Перми смогут поддержать еще больше болельщиков. Фото: FIBA, 2021

В Перми новый концертно-спортивный комплекс на 10,5 тыс. зрителей начнут строить летом 2022 года. Об этом сообщает издание Business Class.

Так, уже завершено проектирование будущей арены. Она появится в микрорайоне ДКЖ. Документация направлена в Главгосэкспертизу. Начать строительство планируется летом 2022 года, а завершить – в марте-апреле 2025 года.

Именно в этом комплексе будут проходить матчи Евробаскета-2025. При условии, если комиссия, конечно, выберет Пермь как организатора соревнований.

Как сообщила министр спорта Прикамья Татьяна Чеснокова, стоимость постройки арены составляет 13 млрд руб. Возвести спортивный объект предполагается в рамках государственно-частного партнерства с привлечением инвестора.