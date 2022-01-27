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Спорт27 января 2022 13:56

Защитник «Пармы» поучаствует в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ

Не так давно Евгений Воронов стал капитаном нашего клуба
Григорий СЕРЕДКИН
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Евгений Воронов. Фото: БК "Парма-Париматч"

Евгений Воронов. Фото: БК "Парма-Париматч"

Защитник и капитан пермского БК «Парма-Париматч» Евгений Воронов стал участником «Матча всех звезд Единой лиги ВТБ». Показательная шоу-игра с участием звезд лиги пройдет 20 февраля в Москве на паркете «ВТБ-Арены» (0+).

Евгений стал единственным представителем «Пармы» в составе сборной «Звезд России». Команда из российских баскетболистов традиционно сыграет со сборной «Звезд мира».

Напомним, состав «Пармы» опытный баскетболист пополнил летом 2021 года. На протяжении полугода он регулярно играл за пермяков и стал капитаном клуба после того как команду покинул прошлый капитан Константин Буланов.

Кстати, «Парма» уже вышла из коронавирусного карантина и готовится к ближайшей еврокубковой игре. Она намечена на 1 февраля.

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