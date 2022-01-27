Власти Перми взыскали 28 миллионов рублей с недобросовестного подрядчика

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Управление капитального строительства Пермского края выиграло судебный иск к ООО «Инжстрой». Дело в том, что компания не выполнила условия контракта на возведение здания детской поликлиники в Закамске. Об этом рассказали в региональном правительстве.

В итоге суд взыскал с подрядчика 28 млн рублей за неосновательное обогащение по факту выполнения работ с ненадлежащим качеством и не в полном объеме.

Помимо этого, подрядчика внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Поэтому ООО «Инжстрой» не допустят к участию в конкурсах на строительство иных соцобъектов региона.

«Поликлиники, школы, детские сады – это особо значимые объекты социальной сферы, которые надо возводить в срок. С подрядчиков, которые без объективных причин нарушают условия договоров, необходимо работать, используя все законные методы наказаний. Компании должны понимать и осознавать ответственность за обязательства, которые на себя берут, получая финансирование по контрактам. Просто так игнорировать такое пренебрежительное отношение к делу нельзя», – подчеркнул глава Прикамья Дмитрий Махонин.