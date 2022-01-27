Учись со Сбером

В последние годы Сбер укрепляет позиции в качестве лидера трансформации образовательные процессов, делая ставку на digital компетенции, развитие молодежного предпринимательства, финансовую грамотность населения. Казалось бы, где банк, а где образование? Все точки над i расставил управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк Константин Подвальный.

Зачем банку развивать образовательные направления работы и проекты?

Это напрямую связано с людьми. С нашими клиентами, сотрудниками нынешними и будущими. Подбор кадров для любой компании – скрупулезная и ответственная работа. Для Сбера важен каждый член команды. Во-первых, мы уже не просто банк, а экосистема. Получается, сотрудникам важно ориентироваться не только в финансовых услугах, но и в продуктах экосистемы – начиная с доставки заказов, заканчивая AI-разработками. Мы поддерживаем идеологию Lifelong Learning и предоставляем сотрудникам возможность постоянного обучения по hard, soft и digital skills, а также возможность переобучения. Это позволяет каждому члену команды владеть пониманием нашей структуры и компетентно общаться с клиентами.

Кому это будет полезно?

Но чтобы эта система работала, надо идти еще дальше. Мы организуем программы для школьников, студентов, преподавателей. Предоставляем доступ к образовательным ресурсам населению. И здесь для нас открывается несколько перспектив. Это и понимание структуры Сбера клиентами, развитие их кругозора и повышение финансовой грамотности, и подготовка замотивированных кандидатов на должности.

Сейчас в Перми мы сотрудничаем в нескольких направлениях со школами, СУЗами и вузами региона. Например, совместно с Пермской школьной газетой «Перемена-Пермь» реализуем проект «Банкиры будущего». Основная его цель – показать актуальные направления работы в финансовой компании. Ежегодно 150 школьников участвуют в «Банкирах», знакомятся с нашими сотрудниками, общаются с ними и по итогу защищают проекты.

Что такое акселератор? И как туда попасть?

Акселератор – это инструмент по формированию навыков ведения бизнес-проектов для юных предпринимателей. Те школьники и студенты, которые нацелены на создание своего стартапа, могут получить экспертную и, если достойно защитят свой проект, ресурсную поддержку.

Специально для школьников Сбер запустил проект SberZ – это отличный шанс для наших ребят проявить себя и попробовать разработать собственный инновационный продукт. С 2021 года стать участниками акселератора могут учащиеся 8-11 классов любой школы страны, а также студенты средних специальных учебных заведений: для этого надо подать заявку до 14 февраля на сайте. Участие в программе бесплатное, для регистрации не нужно иметь готовый бизнес-проект или даже идею.

Какие программы для студентов есть у Сбера?

Сбер воспитывает поколение технологических предпринимателей. В этом году мы вновь запускаем студенческий акселератор SberStudent. Программа разработана на основе контента от Stanford Online и бесплатна для всех желающих. Участники пройдут образовательный модуль по теме предпринимательства и смогут запустить собственный технологический стартап. Победители разделят призовой фонд от Сбера, получат гранты от Moscow Seed Fund, а также смогут рассчитывать на преференции при обучении в вузах. Для участия достаточно зарегистрироваться на сайте проекта.

Кстати, в честь Дня студента мы создали «Детектор будущего» — проект на базе нейросети, который может помочь молодым людям определиться с одним из 5 направлений акселератор SberStudent. Также на сайте проекта представлены специальные предложения и подарки для студентов от экосистемы Сбера и серия образовательных курсов по навыкам будущего.