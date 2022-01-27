В Пермском крае в ДТП со «скорой» погиб человек

В аварии погиб водитель "Нивы". Фото: соцсети.

В Ординском районе сегодня ночью произошло ДТП с участием машины «скорой помощи». В ГИБДД по Пермскому краю сообщили подробности. В 0.40 со стороны поселка Октябрьский в сторону поселка Голдыревский, двигался автомобиль «ВАЗ-21214», за рулем был 40-летний житель республики Башкортостан. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной «скорой помощи».

Водитель ВАЗа погиб на месте аварии. Водитель «скорой», два фельдшера и пациентка получили травмы и были госпитализированы. Госавтоинспекторы проводят проверку по факту ДТП, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Практически любой выезд на полосу встречного движения является маневром, представляющим опасность для жизни и здоровья участников дорожного движения. Госавтоинспекция Прикамья призывает водителей не торопиться совершать необдуманные маневры, быть внимательными при выезде на полосу встречного движения. Помнить, что необдуманные действия могут стоить жизни вам и окружающим вас людям.

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