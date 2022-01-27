В краевом Минобре рассказали о карантине в школах и техникумах Прикамья

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В краевом Минобре рассказали о возможном карантине для школьников и учащихся техникумов региона. Так, учащихся будут переводить на «дистант» в случае активного увеличения числа заболевших.

Например, класс при выявлении двух и более заражений коронавирусом отправят на карантин. При высокой заболеваемости ОРВИ (до 20%) класс или школу также переведут на карантин на 7 дней и более. Решение о введении карантина в этом случае принимает руководитель учебного заведения, исходя из эпидобстановки. Как организовать обучение в этот период, школа или среднее учебное заведение также определяет самостоятельно.

В Минобре рекомендуют внимательно следить за состоянием ребенка и не отправлять его в школу при наличии малейших признаков ОРВИ и коронавируса.