ПГНИУ переведет почти все занятия в дистанционный формат

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ПГНИУ с 31 января вернет почти все занятия в дистанционный формат. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Так, очно у студентов бакалавриата, специалитета, магистратуры и колледжа будут проходить лишь занятия с использованием лабораторного оборудования или специализированного ПО. Все остальные занятия переведены в дистанционный формат. Добавим, что в очном формате останутся и занятия по физической культуре.

А студенты очно-заочной, заочной форм обучения и аспиранты продолжат учиться онлайн.

Напомним, на 27 января в Пермском крае выявили еще 1714 заражений коронавирусом.