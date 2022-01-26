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Общество26 января 2022 10:36

В Перми на улицах Стахановская и Чкалова появится полоса для общественного транспорта

Ее планируют сделать в наступившем году
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми на улицах Стахановская и Чкалова оборудуют выделенную полосу для общественного транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Выделенную полосу планируют обустроить уже в 2022 году. Она позволит пассажирам маршрутов №11, №13, №27, №62 экономить до 15-20 минут при каждой поездке и повысит скорость движения общественного транспорта.

«В дальнейшем увеличение средней эксплуатационной скорости движения транспорта в масштабе города, в среднем, на 10%, даст сокращение расходов примерно на 370 млн. руб. в год. Эти средства могут направить на открытие новых маршрутов», - пояснили в дептрансе.