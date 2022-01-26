В Минтрансе рассказали, какие дороги в Пермском крае отремонтируют в этом году

В Пермском крае в 2022 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будут отремонтированы несколько дорог.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Пермском крае в 2022 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будут отремонтированы несколько участков дорог. Об этом рассказали в Министерстве транспорта Прикамья.
В этом году обновится автодорога Лобаново - Насадка. Ее приведут в порядок участками на отрезке Лобаново - Мостовая. Общая протяженность обновленного асфальта - 5,4 км.
Первый участок в районе деревни Клесята Лобановского сельского поселения - 1,35 км. Второй участок в районе деревни Чебаки Двуреченского сельского поселения - 941 метр.
Самый длинный, начинается в районе деревне Дуброво и заканчивается в деревне Мостовая (пересечение с ул. Заречная) Сылвенского сельского поселения - 3,15 км.
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