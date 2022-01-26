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Общество26 января 2022 8:55

В Прикамье выявили свыше 1,3 тысячи новых заражений коронавирусом

Регион вновь бьет антирекорды
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае за сутки выявили 1 356 новых заражений коронавирусом, что является новым антирекордом в регионе с момента наблюдений. Общее число выявленных заражений в Прикамье превысило 173 тыс.

В краевых стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии остаются 158 пациентов. 73 подключены к аппаратам ИВЛ. На домашнем карантине из-за подозрения на коронавирус - 14 941 человек.

С начала пандемии в регионе от последствий ковида скончались 7 748 человек. 10 из них – за прошедшие сутки.

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