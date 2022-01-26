За 2021 год с юридических лиц в Пермском крае было взыскано почти 300 миллионов рублей долгов за тепло

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Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги работы по взысканию дебиторской задолженности юридических лиц в 2021 году. После применения мер в отношении недобросовестных плательщиков удалось вернуть почти 300 млн руб. Эти средства будут направлены на модернизацию систем отопления и горячего водоснабжения в Перми и Пермском крае. В 2022 году работа по взысканию задолженности продолжится, а комплекс мер, применяемых в отношении должников, будет расширен.

Основным методом воздействия на неплательщиков – юридических лиц стало ограничение подачи тепла и горячей воды. Эти меры реализуются в соответствии с Постановлением № 808 от 08.08.2012 г. в случае просрочки платежей за услуги отопления и горячего водоснабжения в течение двух месяцев. В 2021 году ограничения были введены в отношении более, чем 100 организаций-должников. Для возобновления подачи коммунального ресурса ограниченным клиентам необходимо полностью погасить задолженность, возместить затраты на отключение и оплатить повторное подключение к сети теплоснабжения.

Еще одним действенным способом воздействия на должников стали аресты их имущества, которые накладываются УФССП на основании решений судебных органов. Чаще всего неплательщики лишаются транспортных средств, оргтехники, офисной мебели. В Перми в минувшем году было арестовано более 20 автомобилей, оформленных на юридические лица. Среди них — как машины премиального класса, так и служебный транспорт. Чтобы избежать потери транспорта в результате продажи с торгов, юрлица шли на погашение задолженности, компенсируя расходы на эвакуацию и исполнительский сбор.

В «ЭнергосбыТ Плюс» рекомендуют юридическим лицам грамотно расставлять приоритеты в части своих расходов, с учетом возможных последствий как для себя, так и населенного пункта, в котором они осуществляют свою деятельность.

«Некоторые клиенты — юридические лица относят платежи за коммунальные ресурсы к числу второстепенных расходов. Они не учитывают, что для ресурсоснабжающей организации эти средства являются единственным источником вложений в ремонт оборудования, а значит – гарантией подачи тепла и горячей воды в ходе отопительного сезона. Поэтому в отношении этих недобросовестных организаций применяются все предусмотренные законом меры», — подчеркивает директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.