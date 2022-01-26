Любителей «пьяной» езды в Прикамье в 2021 году оштрафовали на 83 миллиона

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В Пермском крае в 2021 году любители «пьяной» езды заплатили 83 млн руб. административных штрафов. Статистикой поделились в пресс-службе краевого УФССП. Это на 16% превышает сумму из 2020 года.

«Водители, будучи уверенными в своей безнаказанности, по-прежнему садятся за руль пьяными. В 2021 году на исполнении в краевом УФССП находилось около 7,5 тыс. исполнительных производств о взыскании административных штрафов за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Однако это на 5 % меньше, чем в 2020-ом», - пояснили в ведомстве.

1 483 правонарушителям по данной категории запретили покидать РФ. В рамках 206 производств наложен арест на имущество, принадлежащее должникам на сумму более 6 млн руб.

Окончено и прекращено почти 4 тыс. исполнительных производств данной категории.