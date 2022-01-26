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Общество26 января 2022 7:40

Многодетные семьи из Перми могут получить бесплатный участок земли раньше времени

Администрация Перми проводит альтернативную жеребьевку среди всех стоящих в очереди
Анна Маркова
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Многодетные могут участвовать в жеребьевке на досрочное получение участка.

Многодетные могут участвовать в жеребьевке на досрочное получение участка.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Перми многодетные семьи, которые стоят в очереди на получение бесплатного земельного участка, могут получить его раньше времени.

Администрация Перми выделила 119 земельных участков в селе Гамово Гамовского сельского поселения, для многодетных. Их разыграют в альтернативной жеребьевке. В ней могут принять участие все более 7500 тысяч семей, стоящих очереди. Подробнее здесь.

Процедура распределения пройдет 24 февраля 2022 года в 16.00 часов по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 25, большой зал.

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