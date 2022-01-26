В Перми на Разгуляе снесут более 30 гаражей

Фото: permkrai.ru

В Перми в микрорайоне Разгуляй планируют снести более 30 объектов нежилой застройки – гаражей-боксов. Распоряжение подписано 19 января, документ есть на сайте правительства Пермского края.

Участок сноса ограничен сквером им. Василия Татищева, улицами Ленина, Петропавловская и Суксунская и домами по улице Клименко. Общая площадь территории составляет 2,4 га. Срок реализации проекта — до 31 декабря 2028 года.

Напомним, именно на участке между заводом Шпагина и сквером Василия Татищева планируется возвести новую сцену Пермской оперы.