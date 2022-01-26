Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 января 2022 6:48

В Перми на Разгуляе снесут более 30 гаражей

На этой территории планируют построить новую сцену оперного театра
Григорий СЕРЕДКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

В Перми в микрорайоне Разгуляй планируют снести более 30 объектов нежилой застройки – гаражей-боксов. Распоряжение подписано 19 января, документ есть на сайте правительства Пермского края.

Участок сноса ограничен сквером им. Василия Татищева, улицами Ленина, Петропавловская и Суксунская и домами по улице Клименко. Общая площадь территории составляет 2,4 га. Срок реализации проекта — до 31 декабря 2028 года.

Напомним, именно на участке между заводом Шпагина и сквером Василия Татищева планируется возвести новую сцену Пермской оперы.

0