В Пермском крае отменили длительные свидания с осужденными

В Пермском крае ГУФСИН приостанавливает длительные свидания с осужденными. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае ГУФСИН приостанавливает длительные свидания с осужденными. Это связано с эпидемиологической. Мера сдерживания заболевания начнет действовать с 26 января и до особого указания во всех учреждениях ГУФСИН России по Пермскому краю. Краткосрочные свидания предоставляются по предварительной записи.

- Просим родственников подозреваемых, обвиняемых и осужденных с пониманием отнестись к ограничительным мероприятиям, - сообщает пресс-служба ГУФСИН по Пермскому краю. - Об их отмене будет сообщено дополнительно.