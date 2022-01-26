Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 января 2022 6:43

В Пермском крае отменили длительные свидания с осужденными

Краткосрочные возможны только по предварительной записи
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Пермском крае ГУФСИН приостанавливает длительные свидания с осужденными.

В Пермском крае ГУФСИН приостанавливает длительные свидания с осужденными.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае ГУФСИН приостанавливает длительные свидания с осужденными. Это связано с эпидемиологической. Мера сдерживания заболевания начнет действовать с 26 января и до особого указания во всех учреждениях ГУФСИН России по Пермскому краю. Краткосрочные свидания предоставляются по предварительной записи.

- Просим родственников подозреваемых, обвиняемых и осужденных с пониманием отнестись к ограничительным мероприятиям, - сообщает пресс-служба ГУФСИН по Пермскому краю. - Об их отмене будет сообщено дополнительно.

0