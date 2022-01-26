В Перми на заводе Шпагина появится мультимедийный парк «Союзмультфильм»

Фото: zshpagina.ru

В Перми на заводе имени Шпагина появится мультимедийный парк «Союзмультфильм». Краевое правительство на своем сайте опубликовало обновленную концепцию развития социокультурного пространства.

Так, будущий мультимедийный парк появится в цехе «Литера Д». До этого его планировали открыть в «Литере А».

Ранее в планах краевых властей озвучивалось, что в мультимедийный парк войдут мастерские, кинозал, школа анимации, музейная экспозиция, площадки для творческих встреч, сувенирный магазин.

Сроки реализации пока не известны.