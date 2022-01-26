В Пермском крае «омикрон» подтвердился уже у 61 жителя

Больше половины заболевших заразились "омикроном" не выезжая из Пермского края. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае выявили 61 заболевшего новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщает Роспотребнадзор. За прошедшую неделю зарегистрировано 4785 случаев, что в 1,9 раза выше уровня предыдущей недели.

По состоянию на 25 января 2022 года в Пермском крае подтвержден 61 случай заболеваний новой коронавирусной инфекции (COVID-19), вызванных штаммом «омикрон».

Из 61 случая 37 зарегистрированы у тех, кто не выезжал за пределы Пермского края, 7 случаев завезены из Турции, 4 из Египта, 4 из ОАЭ, 3 из Великобритании, 2 из Доминиканской Республики, по 1 случаю из Кипра, Австрии, Киргизии и Казахстана.

Эпидемиологи говорят, что течение заболевания – легкое.

Напомним, новая волна коронавируса обещает быть в десятки раз мощнее тех, что были ранее. Все ли заболевшие смогут получить медицинскую помощь? Что делать и куда идти, если дозвониться в поликлинику невозможно? И когда начнут вакцинировать подростков в Пермском крае? С помощью специалистов Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю и Минздрава «Комсомолка» искала ответы на самые актуальные сейчас вопросы. Подробности читайте в нашем материале.