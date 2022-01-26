В Перми в 17 домах Мотовилихи отключат холодную воду

. Фото: архив "КП"

В 17 домах Мотовилихинского района отключат холодную воду. Об этом сообщает «Новогор-Прикамье». Причина – ремонтные работы в доме по улице Целинной, 15.

Так, воды не будет 29 января с 09:00 до 20:00 по следующим адресам:

- улица Ивана Франко, 45, 47, 49, 52;

- улица Иньвенская, 13, 15, 17, 19;

- улица Мечникова, 55;

- улица 1-я Новгородская, 5;

- улица 2-я Новгородская, 2;

- улица 3-я Новгородская, 3, 43;

- улица 4-я Новгородская, 1;

- улица 5-я Новгородская, 11;

- улица Целинная, 6, 11.