В Перми в 17 домах Мотовилихи отключат холодную воду

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Фото: архив "КП"
В 17 домах Мотовилихинского района отключат холодную воду. Об этом сообщает «Новогор-Прикамье». Причина – ремонтные работы в доме по улице Целинной, 15.
Так, воды не будет 29 января с 09:00 до 20:00 по следующим адресам:
- улица Ивана Франко, 45, 47, 49, 52;
- улица Иньвенская, 13, 15, 17, 19;
- улица Мечникова, 55;
- улица 1-я Новгородская, 5;
- улица 2-я Новгородская, 2;
- улица 3-я Новгородская, 3, 43;
- улица 4-я Новгородская, 1;
- улица 5-я Новгородская, 11;
- улица Целинная, 6, 11.