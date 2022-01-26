В Пермском крае двоих рабочих на лошади придавил трактор

Мужчин с травмами госпитализировали в больницу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае 24 января двое работников сельхоз кооператива на лошади перевозили зерно в мешках. На них перевернулся трактор, который вез рулоны соломы. Работники получили переломы позвоночника и грудной клетки.

Расследованием несчастного случая занялась Государственная инспекция труда в Пермском крае. Инспектор труда выясняет причины и обстоятельства несчастного случая.

По результатам расследования будут приняты меры, материалы направлены в следственные органы.