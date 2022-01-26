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Общество26 января 2022 3:32

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

Днем термометр покажет не больше 10 градусов
Анна Маркова
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Фото: Анна Маркова

В Прикамье в ближайшие дни синоптики не обещают погодных сюрпризов. Январь продолжит быть умеренно прохладным с небольшими снегопадами до конца недели.

Сегодня, 26 января, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, днем −10…−15°.

В четверг, 27 января, облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер южный, юго-западный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью −14…−19°, днем −9…−14°.

В пятницу в основном без осадков. Ветер южный 4–9 м/с. Ночью −12…−17°, на крайнем севере до −22°, днем −10…−15°.

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