Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

- Фото: Анна Маркова

В Прикамье в ближайшие дни синоптики не обещают погодных сюрпризов. Январь продолжит быть умеренно прохладным с небольшими снегопадами до конца недели.

Сегодня, 26 января, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, днем −10…−15°.

В четверг, 27 января, облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер южный, юго-западный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью −14…−19°, днем −9…−14°.

В пятницу в основном без осадков. Ветер южный 4–9 м/с. Ночью −12…−17°, на крайнем севере до −22°, днем −10…−15°.