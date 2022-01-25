В Перми в новых микрорайонах планируют создать ТОСы

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На заседании Пермской городской Думы депутаты обсудили развитие сети органов территориального общественного самоуправления (ТОС). Подробностями поделились в издании Business Class.

Сейчас в Перми создано 106 ТОС. Одна организация охватывает 5-7 тыс. человек. ТОСы получают субсидирование на обеспечение финансовых затрат на хозяйственную деятельность.

Так, депутат Василий Кузнецов поинтересовался, планируется ли создание новых ТОСов на территории Перми. По словам исполняющего обязанности заместителя главы администрации Перми Александра Молоковских, есть порядка 10 новых микрорайонов, где активные жители заинтересованы в создании ТОС.

Отметим, ежегодно на работу ТОСов из городского бюджета выделяются средства в размере 32 млн руб.