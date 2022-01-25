В двух городах Прикамья отменили массовые мероприятия

. Фото: Иван МАКЕЕВ

В двух городах Пермского края – в Березниках и Усолье – отменены массовые меропрития. Об этом сообщает издание «Березниковский рабочий» в своем Telegram-канале.

Причина – ситуация с коронавирусом в регионе. Помимо массовых мероприятий, в городах отменены или перенесены репетиции творческих коллективов.

Напомним, ситуация с коронавирусом в регионе оставляет желать лучшего: в последние дни ежедневно выявляется более тысячи новых заболевших.

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