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Общество25 января 2022 17:37

В двух городах Прикамья отменили массовые мероприятия

Всему виной - печальная эпидситуация
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Иван МАКЕЕВ

В двух городах Пермского края – в Березниках и Усолье – отменены массовые меропрития. Об этом сообщает издание «Березниковский рабочий» в своем Telegram-канале.

Причина – ситуация с коронавирусом в регионе. Помимо массовых мероприятий, в городах отменены или перенесены репетиции творческих коллективов.

Напомним, ситуация с коронавирусом в регионе оставляет желать лучшего: в последние дни ежедневно выявляется более тысячи новых заболевших.

О том, куда обращаться с симптомами ОРВИ, читайте в нашей заметке.

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