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Общество25 января 2022 16:07

В Прикамье в 2021 году выявили 415 заражений сальмонеллезом

Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Василий Вахрин

В 2021 году в Пермском крае зарегистрировали 415 случаев сальмонеллеза. Такими данными поделились в краевом Управлении Роспотребнадзора.

Как отметили специалисты, уровень заболеваемости соответствует показателю 2020 года.

Эпидемиологи напоминают, что основные возбудители инфекции – это сельскохозяйственные животные и птицы. Самым эпидемически значимым источником заболевания - это куры, крупный рогатый скот и свиньи. Болезнь передается, в основном, через пищу.

Для сальмонеллеза характерно резкое повышение температуры, сильные боли животе, диарея, тошнота и иногда рвота. Симптомы болезни появляются через 6-72 часа (обычно через 12-36 часов) после того, как бактерия оказалась в организме.

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