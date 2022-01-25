В Пермском крае выявили 33 зараженных коронавирусом муниципалитета

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае выявили 33 зараженных коронавирусом территории. Напомним, на 25 января в регионе – еще 1 076 подтвержденных заражения.

668 положительных тестов в Перми. 102 заболевших в Березниках. 43 – в Краснокамске.

В Соликамске заболели 33 жителя, в Чусовском городском округе – 30. В Нытве – 28, а в Добрянке – 27. По 19 зараженных в Кунгуре и Лысьвенском городском округе.

По 13 человек заболели в Гайнском муниципальном округе и Пермском муниципальном районе. В Кудымкаре 12 заболевших, в Большесосновском муниципальном округе – 9, а в Ильинском городском округе – 8.