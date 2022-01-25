Девять спортсменов из Прикамья отправятся на Олимпиаду в Пекин

Для Евгения Климова Олимпиада станет третьей в карьере. Фото: tramplin.perm.ru

На грядущую Олимпиаду в Пекине отправятся девять спортсменов из Прикамья. Сегодня в Олимпийском комитете России утвердили окончательный состав сборной нашей страны.

Как мы и сообщали ранее, в состав вошли девять представителей Пермского края: саночницы Татьяна Иванова и Екатерина Катникова, биатлонистка Валерия Васнецова, лыжница Мария Истомина, прыгун с трамплина Евгений Климов. А также четыре фристайлистки: Анастасия Смирнова, Виктория Лазаренко, Анастасия Первушина и Полина Чудинова. Вся четверка выступает в дисциплине могул.

Еще двое фристайлистов входят в число кандидатов на получение дополнительных квот. Это Андрей Махнев и Артем Шульдяков. Поэтому число пермяков на соревнованиях может вырасти до 11.

Всего в Пекин поедут 212 спортсменов из РФ: 109 мужчин и 103 женщины. Более подробно о наших земляках, которые выступят на крупнейших в мире зимних соревнованиях, читайте здесь.