Клиент Райффайзен Банка получил 809 тысяч рублей кэшбэка за одну покупку по Кэшбэк-карте

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Клиент Райффайзен Банка получил 809 тыс. рублей кэшбэка за покупку недвижимости по Кэшбэк-карте. Это максимальная сумма за одну покупку в 2021 году. На втором месте и третьем месте покупка клиентами автомобилей, за которые они получили 420 тыс. и 363 тыс. рублей соответственно. В целом за 2021 год средняя сумма кэшбэка клиента выросла на 25% и составила 513 рублей.

Топ категорий, по которым было выплачено больше всего кэшбэка по Кэшбэк-карте составили супермаркеты, траты на личный транспорт, обустройство и ремонт дома, покупка одежды, а также траты в кафе и ресторанах.

“С Кэшбэк-картой можно легко получать 1,5% кэшбэка рублями за все покупки без ограничений по сумме. Это делает выгодными как повседневные траты в супермаркете, так и значительные траты, которые вы совершаете редко. Это делает Кэшбэк-карту универсальной, и позволяет легко планировать бюджет – вы точно знаете какой кэшбэк получите. Не нужно выбирать категории или копить баллы, получайте кэшбэк рублями каждый месяц за все покупки без ограничений”, - отметила Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзен Банка в Сибирско-Уральском макрорегионе.

Заказать Кэшбэк-карту можно оставив заявку на сайте с доставкой в удобное время и место. Обслуживание карты бесплатно на весь срок действия.