В аэропорт Перми для базирования прибыл первый самолет Red Wings

Фото: permkrai.ru

В пермский международный аэропорт «Большое Савино» прибыл первый самолет авиакомпании Red Wings, который будет базироваться в нашем аэропорту. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Прикамья.

Регистрационный номер самолета: SSJ100 – RA-89143. Новый авиалайнер рассчитан на 100 пассажиров, компоновка кресел – пять в ряд.

Со своей новой базы борт уже выполнил первые рейсы, слетав в Волгоград и обратно.

Напомним, соглашение о создании в Перми авиахаба краевые власти и Red Wings подписали в 2021 году. Теперь авиакомпания летает из Перми в шесть городов России, минуя Москву и другие крупные города: в Волгоград, Калининград, Краснодар, Махачкалу, Мурманск и Уфу.