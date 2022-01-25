Российские компании назвали факторинг лучшим инструментом, заточенным под конкретный бизнес

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Крупный и средний бизнес считает, что факторинг лучше других инструментов финансирования адаптирован под бизнес-процессы конкретной компании. К такому выводу пришли Райффайзен Банк и аналитическое агентство B2B International в совместном исследовании среди более 200 российских компаний с объемом годовой выручки от 538 млн рублей.

Каждая пятая опрошенная компания планирует впервые использовать факторинг в 2022 году. Ключевое преимущество этого альтернативного вида финансирования — адаптивность к конкретному виду деятельности, считает 48% респондентов. Для сравнения, лизинг и инструменты рынков капитала набрали по этому параметру 38% и 39% соответственно. Кроме прочего, российский бизнес высоко оценил эффективность и гибкость факторинга.

Факторинг – это финансовый инструмент, позволяющий бизнесу продать товар с отсрочкой платежа, но получить деньги прямо сейчас не от покупателя, а от фактора (банка). Обычно в факторинг входит не только авансирование выручки, но и защита от риска неплатежа, сбор платежей в договорные сроки или после их окончания, учет дебиторской задолженности. Роль факторинга как инструмента торгового финансирования неуклонно растет как на российском, так и на мировом рынке. Главные тренды на рынке факторинга с наибольшим экономическим эффектом — это цифровизация услуги и внедрение биржевого механизма для ставок финансирования.

«Уже на протяжении нескольких лет наши клиенты могут получить факторинговое финансирование полностью удаленно. Оцифровка того, что раньше сопровождалась приличным документооборотом, отвечает запросу клиентов гибко и эффективно управлять бизнес-процессами. Биржевая модель позволяет крупным и средним компаниям получать финансирование дешевле за счет конкуренции между банками- участниками биржи. Например, Райффайзен Банк подключился к факторинговой онлайн-платформе «Лайтхаус». Эта платформа соединяет поставщиков, дебиторов и факторов. Компания видит всех участников биржи, стоимость и перечень их услуг, а значит может выбрать наиболее выгодное предложение», - отметила Елена Блинова, руководитель направления по работе со средними компаниями Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзен Банка.