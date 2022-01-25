Chanel хочет взыскать с жительницы Прикамья 40 тысяч рублей

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Швейцарская компания «Шанель САРЛ» планирует взыскать с жительницы Очера 40 тыс. руб. Дело анонсировали в пресс-службе Очерского районного суда.

Причина иска к женщине – то, что она продавала в местном магазине контрафактную туалетную воду, используя логотип известного бренда Chanel.

Но исключительным правом на товарный знак обладает только истец. А правообладатель и ответчица не заключали договор о предоставлении права использования своего товарного знака.

Теперь предпринимательницу ждет суд. Дело рассмотрят 15 февраля.