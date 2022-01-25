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Происшествия25 января 2022 12:02

В Прикамье осудят участника смертельного ДТП

Инцидент произошел минувшей осенью в Чусовом
Григорий СЕРЕДКИН
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Последствия столкновения. Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

Последствия столкновения. Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

В Чусовом осудят водителя, который в пьяном состоянии сбил пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

Напомним, инцидент произошел в ноябре 2021 года. 77-летний чусовлянин переходил дорогу, когда его сбил летевший на большой скорости автомобиль. Водитель с места ДТП скрылся, а пенсионер получил смертельные травмы.

Полицейские в течение часа задержали виновника ДТП и доставили его в дежурную часть. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был пьян.

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