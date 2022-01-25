Стало известно о состоянии пострадавших в аварии на улице Лифанова в Перми

ДТП произошло на улице Лифанова. Фото: Илья Пичугов.

После ДТП на улице Лифанова в Перми 22 января полицейские возбудили уголовное дело на водителя «Лексуса» за нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом сообщили в ГИБДД по городу Перми. Водитель и пассажир, находящиеся во втором автомобиле, по-прежнему находятся в больнице.

По информации из Минздрава региона, один из них находится в тяжелом состоянии, второй в средней степени тяжести.

Напомним, серьезная автоаварии произошла днем на улице Лифанова. Водитель «Лексуса» выехал на встречную полосу движения и столкнулся с такси. Освидетельствование водителя, нарушившего правило показало, что он был за рулем пьян.

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