В Перми создали новую особо охраняемую природную территорию

Жители Перми любят проводить время в городских лесах. Фото: Анна Маркова

В Перми на заседании Пермской городской Думы 25 января депутаты приняли решение о создании в городе охраняемая природная территория - экологический парк «Южный лес».

- Это первая ООПТ в нашем городе с категорией «Экологический парк», созданная с целью развития рекреационной функции, создания инфраструктуры для многообразных форм отдыха населения, - говорит начальник управления по экологии и природопользованию Перми Дмитрий Андреев. – Южный лес расположен между спортивной базой «Динамо» и ул. Братской в междуречье Большой и Малой Ивы. Площадь охраняемой территории – 218,7 га.

Андреев говорит, что именно часть этой территории отводилась ранее для строительства зоопарка. В настоящее время ведется работа по возвращению этих участков в состав городских лесов.

В этом году в парке планируют разработать концепцию рекреационного и природоохранного обустройства, которая позволить более комфортными мест отдыха жителей, в то же время защит ценные экосистемы.