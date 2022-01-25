В Пермском крае 1076 новых заболевших коронавирусной инфекцией

Заболеваемость в регионе за сутки несколько дней больше тысячи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Пермском крае очередной рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки - 1 076 новых случаев. На сегодня общее число инфицированных достигло 172 041.

В тяжелом состоянии находится 163 пациента. Из них 75 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 738 человек.

Кстати, в Минздраве сообщили, что в Пермский край привезли первую партию вакцины от коронавируса для подростков - 2 160 комплектов. В ближайшее время препарат развезут по медорганизациям. Также в образовательные учреждения будут приезжать бригады, для проведения вакцинации.