За капитальный ремонт жителям Прикамья придется платить больше

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Если тарифы на большинство коммунальных услуг увеличатся только с 1 июля этого года, то вот за капитальный ремонт жителям Пермского края придется больше платить уже за первый месяц нового года.

- С 1 января размер платы за капремонт в Прикамье определен в размере 10 рублей 10 копеек за один квадратный метр в месяц, - сообщили в Фонде капитального ремонта Пермского края. – В прошлом году взнос за капремонт был 9 рублей 73 копейки за метр. Повышение связано с инфляцией и ежегодным ростом стоимости строительных материалов, которые нужны для проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

Таким образом, за каждый квадратный метр жилья теперь придется отчислять в копилку фонда капремонта на 37 копеек больше. То есть за однокомнатную квартиру в 40 квадратных метров придется каждый месяц платить уже 404 рубля – на 14 рублей 80 копеек больше, чем раньше.