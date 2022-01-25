Какие смартфоны предпочитают пермяки

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Директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова на своей странице в Instagram поделилась наблюдением о том, как меняются потребительские привычки пермяков в сравнении с другими городами.

«По итогам прошлого года самым популярным смартфоном стал айфон 11 на 128 и 64 Гб. В связи с этим логично взлетела средняя стоимость гаджетов — сразу на 51% год к году. В итоге пермяки потратили на покупку смартфонов в среднем 26,8 тысяч рублей. Это один из самых высоких показателей на Урале и в Повольже. Из тех, кто оказался впереди, — Казань, где средняя цена гаджета — 28,8 тысяч рублей», - рассказала Кайгородова

Несмотря на популярность айфонов, большая доля рынка в регионе по-прежнему принадлежит Samsung и Xiaomi. Для сравнения в Екатеринбурге лидирует iPhone.