«Т Плюс» помогла восстановить теплоснабжение поликлиники в центре Перми

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Пермские тепловые сети восстановили подачу тепла и горячей воды в два здания в центре Перми, в том числе, городскую клиническую поликлинику № 5. Ранее жилищная организация без согласования проводила работы на внутридомовых сетях, что привело к нарушению режимов теплоснабжения потребителей. В результате самовольных действий управдома был «заморожен» участок теплопровода, по которому отопление и горячая вода поступают в дома по ул. Глеба Успенского, 5, 7.

В ночное время сотрудники района № 1 Пермских тепловых сетей оперативно восстановили работоспособность участка теплопровода. Таким образом, благодаря своевременным действиями энергокомпании была обеспечена непрерывность работы кабинета неотложной помощи медицинского учреждения.

Управляющая компания нарушила регламент взаимодействия с ресурсоснабжающей организацией, что привело к серьезной аварийной ситуации в отопительном сезоне. «Т Плюс» планирует провести расследование данного происшествия с участием надзорных органов.

«Теплоснабжение – сложный процесс, где недопустимы безответственность со стороны жилищных организаций. Со своей стороны, энергокомпания всегда готова прийти на помощь клиентам, которые оказались без отопления по вине управдомов. Главное для нас – надежная подача отопления и горячей воды в дома горожан», – отметил технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.