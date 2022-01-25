В Перми назначили руководителей двух районов

На должности глав районов назначены Александр Филиппов и Дмитрий Дробинин. Фото: архив "КП"

В Перми на заседании городской думы 25 января глава Перми Алексей Демкин сообщил, что главой Индустриального района назначен Дмитрий Дробинин, главой Свердловского района - Александр Филиппов. До сегодняшнего дня они находились в должности в качестве исполняющих обязанности.

Ранее Дмитрий Дробинин занимал руководящие должности в министерстве промышленности, инноваций и науки Пермского края, являлся советником главного федерального инспектора аппарата полномочного представителя президента РФ в Пермском крае.

Александр Филиппов до этого избирался депутатом Пермской гордумы в 2011 и в 2016 годах.