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Политика25 января 2022 5:55

В Перми назначили руководителей двух районов

Мэр города утвердил их в должности
Анна Маркова
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На должности глав районов назначены Александр Филиппов и Дмитрий Дробинин.

На должности глав районов назначены Александр Филиппов и Дмитрий Дробинин.

Фото: архив "КП"

В Перми на заседании городской думы 25 января глава Перми Алексей Демкин сообщил, что главой Индустриального района назначен Дмитрий Дробинин, главой Свердловского района - Александр Филиппов. До сегодняшнего дня они находились в должности в качестве исполняющих обязанности.

Ранее Дмитрий Дробинин занимал руководящие должности в министерстве промышленности, инноваций и науки Пермского края, являлся советником главного федерального инспектора аппарата полномочного представителя президента РФ в Пермском крае.

Александр Филиппов до этого избирался депутатом Пермской гордумы в 2011 и в 2016 годах.

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