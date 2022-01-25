В Пермском крае чиновницу обвиняют во взяточничестве и мошенничестве

В ближайшее время суд начнет рассматривать уголовное дело. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

50-летняя чиновница из Кунгура может оказаться в колонии за преступления, совершенные в 2017 – 2019 годах. Следственный комитет Пермского края сообщает, что ее обвиняют по нескольким статьям уголовного кодекса: «злоупотребление должностными полномочиями, мошенничество с использованием служебного положения, получение взятки в значительном размере, и 6 эпизодах превышения должностных полномочий».

Следователи установили, что женщина издала шесть приказов о назначении премий подчиненным работникам и требовала вернуть ей от 1,5 до 5 тысяч рублей.

От одного из работников в качестве взятки за трудоустройство она получала половину его оклада, всего в сумме более 56 тысяч рублей.

Другому сотруднику необоснованно выплатила заработную плату - 91 тысячу рублей из бюджета учреждения, возложив на него часть своих должностных обязанностей, потому что не хотела их выполнять. Назначала ему стимулирующие выплаты, причинив ущерб бюджету учреждения более 93 тысяч рублей.

В ближайшее время суд начнет рассматривать уголовное дело.