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Происшествия25 января 2022 3:49

В Перми мужчину отправили в колонию строгого режима за угоны дорогих иномарок

В течение двух месяцев он украл два автомобиля «Toyota Land Cruiser 200»
Анна Маркова
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Мужчина проведет 6 лет в колонии строгого режима.

Мужчина проведет 6 лет в колонии строгого режима.

Фото: архив "КП"

Пермяк получил серьезный срок заключения за угоны дорогих иномарок. Профессиональный угонщик уже был осужден за подобные преступления, но снова взялся за старое. В течение января - февраля 2021 года он угнал два автомобиля «Toyota Land Cruiser 200» со стоянок в центре Перми.

- Суд, с учетом позиции государственного обвинения, не отбытого наказания по предыдущему приговору, приговорил виновного к 6 годам колонии строгого режима и штрафу 150 тыс. рублей, - сообщает прокуратура Пермского края.

Автомобили были найдены полицейскими и в скором времени будут возвращены владельцам.

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