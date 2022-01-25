В Перми предприятие оштрафовали за сброс нефтепродуктов в Каму

В Каму попадали нефтепродукты. Фото: Анна Маркова

В Перми природоохранная прокуратура совместно со специалистами Западно - Уральского межрегионального управления Росприроднадзора провели проверку ООО «Тепло-М» с территории Мотовилихинских заводов.

Они зафиксировали превышение нормативов допустимых сбросов по нефтепродуктам в сточной воде.

- По результатам прокурорской проверки привлечены юридическое и должностное лица, - сообщает прокуратура Пермского края. - Назначены административные штрафы на общую сумму 90 тыс. рублей. Устранение нарушений находится контролируется органом Росприроднадзора.