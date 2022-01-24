Роспотребнадзор оштрафовал организации Пермского края за нарушение противоэпидемических правил на 190 миллионов рублей

С начала пандемии сумма штрафов составила 190 миллионов рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

За две недели января пермский краевой Роспотребнадзор проверил, как в 280 организациях Прикамья соблюдается противоэпидемический режим.

- Нарушения выявлены на 49 объектах, занятых в сфере общественного питания, транспорта, культуры, продовольственной и непродовольственной торговли, - рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. - Выявленные нарушения таковы: персонал работает без средств индивидуальной защиты, отсутствуют устройства для обеззараживания воздуха, нет запаса масок, не проводится ежедневная влажная уборка, не организован «входной фильтр» для работников, применение антисептиков неизвестного происхождения без вирулицидного действия, не нанесена отметка о соблюдении социальной дистанции.

К нарушителям будут применены меры административного воздействия.

С начала пандемии специалисты Управления проверили 29 559 объектов и возбудили 3 067 дел об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения судами дел об административных правонарушениях оштрафовано 22 992 граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц. Общая сумма административных штрафов превышает 190 миллионов рублей.

Напомним, в Перми в ночь с пятницы на субботу сотрудники Министерства территориальной безопасности вместе с полицейскими провели рейд по кафе, ресторанам, барам. Они проверяли, как соблюдается указ губернатора региона, направленный на борьбу с коронавирусной инфекцией, который запрещает работать им после 23.00. По результатам проверки нарушения нашли в четырех заведениях.